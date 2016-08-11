ترامب يتهم أوباما "بتأسيس" تنظيم الدولة

دونالد ترامب المرشح الجمهوري للبيت الأبيض

اتهم المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب مساء الأربعاء الرئيس الأمريكي باراك أوباما "بتأسيس" تنظيم الدولة، كما اتهم منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون بأنها "شريكة في تأسيس" التنظيم.

وفي تجمع انتخابي في فورت لودرديل في ولاية فلوريدا (جنوب شرق)، اتهم "ترامب" أوباما أولا بأنه زرع "الفوضى" في الشرق الأوسط، ثم قال إن تنظيم الدولة "يكرم الرئيس أوباما".

وأضاف أنه "مؤسس (تنظيم) الدولة في العراق وسوريا، أليس كذلك؟". وكرر "إنه المؤسس! أسس الدولة الإسلامية في العراق وسوريا".

وتابع ترامب "وأقول إن الشريكة في التأسيس هي هذه المحتالة هيلاري كلينتون"، على حد قوله.

وكانت هيلاري كلينتون رأت الأربعاء أن منافسها الجمهوري دونالد ترامب قد بالغ بدعوته مؤيدي حيازة السلاح في الولايات المتحدة إلى مقاومتها في حال وصلت إلى البيت الأبيض. وقالت في دي موين (ولاية أيوا) "أمس، كنا الشهود على آخر التعليقات من سلسلة التصريحات التي تخطت الحدود".

وتطرقت المرشحة الديمقراطية إلى "قسوة" خصمها حيال عائلة جندي أميركي مسلم قتل في العراق في 2004، وانفتاحه إلى دعوة دول أخرى لحيازة أسلحة نووية، والآن "تحريضه على العنف". وقالت "كل من تلك الحوادث تظهر أن دونالد ترامب لا يملك الشخصية المطلوبة ليكون رئيسا وقائدا أعلى للولايات المتحدة".

