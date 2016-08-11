بالصور .. أمريكي يتسلق برج ترامب لمقابلته

يخضع رجل أوقفته الشرطة أثناء تسلقه برج "ترامب تاور" المملوك للمرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب، لتقييم سلامته العقلية، بعد أن وصفت السلطات ذلك بأنه حيلة حفزتها الرغبة في لقاء ترامب.

وقالت الشرطة إن الرجل (20 عاما) -من ولاية فيرجينيا- سيواجه اتهامات جراء فعلته التي أثارت ضجة أمس الأربعاء في قلب مانهاتن بتسلقه الواجهة الخارجية للبرج المكون من 68 طابقا. ويخضع الرجل حاليا لتقييم سلامته العقلية في مستشفى للأمراض العقلية.

وأزالت الشرطة نافذة زجاجية كبيرة من الطابق الـ 21 بالمبنى قبل أن يتمكن اثنان من رجالها من التقاط الرجل من خصره وسحبه إلى الداخل رغما عن إرادته.

وتم وضع متاريس في شوارع نيويورك من أجل السيطرة على الحشد الذي تجمع لمشاهدة تلك الواقعة، والذي ابتهج لدى تدخل الشرطة وإمساكها بالرجل.

ويملك ترامب المبنى الذي يقيم في بناية من ثلاثة طوابق أعلى البرج، وكان ترامب خارج المدينة يوم الأربعاء في حملة انتخابية.





