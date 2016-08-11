المصري إيهاب يحقق ثاني ميدالية لبلده في ألعاب ريو

المصري محمد إيهاب

فاز الرباع محمد إيهاب ببرونزية وزن 77 كيلوغراما في مسابقة رفع الأثقال بألعاب ريو دي جانيرو يوم الاربعاء، وهي الميدالية الأولى لمصر في منافسات الرجال بهذه الرياضة منذ 1948.

وحصل إيهاب على المركز الثالث بمجموع 361 كيلوغراما في رفعتي الخطف والنطر ليحقق ثاني ميدالية لبلاده اليوم بعدما فازت الرباعة سارة سمير ببرونزية وزن 69 كيلوغراما لتصبح اللاعبة الشابة أول مصرية تصعد لمنصة التتويج بالأولمبياد.

ونال نيجات رحيموف من كازاخستان الميدالية الذهبية بعدما حقق رقما قياسيا عالميا في هذا الوزن بلغ 379 كيلوغراما.

وحصل الصيني لو شياوجون على الفضية بعدما سجل نفس الرقم لكن الرباع القازاخستاني يتفوق عليه لأنه أقل وزنا.

وهي أول ميدالية ذهبية لكازاخستان في ألعاب ريو بعدما فقدت خمسة القاب أولمبية بأثر رجعي منذ دورتي 2008 و2012 بعد تجريد رياضيين من ذهبيات بسبب المنشطات.