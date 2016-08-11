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الشرطة الكندية تقتل رجلا يشتبه في تعاطفه مع تنظيم الدولة

11/8/2016

آرون درايفر

ذكر تقرير إخباري أن الشرطة الكندية قتلت "متعاطفا مع تنظيم الدولة" يعتقد أنه المشتبه به الوحيد في مخطط مزعوم لتنفيذ تفجير نفسه بمدينة كندية كبيرة، وذلك في مداهمة للشرطة بمدينة أونتاريو جنوبي البلاد أمس الأربعاء. 

وأفادت شبكة "سي تي في نيوز" الإخبارية عبر موقعها الإلكتروني بأن المشتبه به آرون درايفر (23 عاما) قتل في منزل في أونتاريو (نحو 225 كم  غربي تورونتو).

وأوضح التقرير أن المشتبه به كان معروفا بشكل جيد لدى مسؤولي الاستخبارات والشرطة الكندية بأنه يدعم تنظيم الدولة.

وتعتقد الشرطة أن درايفر يعمل بمفرده في ذلك المخطط المزعوم.

وكان المسؤولون يخشون أن يتم تنفيذ ذلك المخطط الأربعاء أثناء ساعة الذروة في موقع مزدحم. 

واعتقل درايفر من قبل بسبب تغريدات مؤيدة لتنظيم الدولة؛ لكن لم يتم توجيه أي اتهامات إليه رسميا. وتم إطلاق سراحه بعد ذلك وتم منعه من استخدام أي كمبيوتر أو جهاز خلوي أو الاحتكاك بمتعاطفين مع "الإرهابيين"، بحسب التقرير.

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