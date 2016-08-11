ارتفاع أسعارالنفط مع توقع دولي بتوازن السوق

النفط يصعد مع توقع وكالة الطاقة الدولية توازن السوق

صعدت أسعار النفط أكثر من 3 بالمائة أثناء التعاملات اليوم الخميس بعدما توقعت وكالة الطاقة الدولية أن تستعيد أسواق الخام توازنها في الأشهر القليلة المقبلة بعد تخمة في الإنتاج استمرت بضع سنوات.

وتوقعت الوكالة التي تقدم المشورة للاقتصادات المتقدمة بشأن سياسات الطاقة انخفاض مخزونات النفط في الربع الثالث من العام الحالي للمرة الأولى في أكثر من عامين.

وصعدت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق 1.64 دولارا أو ما يعادل 3.72 بالمئة الى 45.69 دولارا للبرميل بحلول الساعة 15:35 بتوقيت غرينتش في حين قفزت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.55 دولارا أو 3.72 بالمئة ألى 43.26 دولارا للبرميل.

وقالت وكالة الطاقة الدولية ومقرها باريس "انخفاض سعر النفط… أدى إلى تصدر ‘التخمة‘ عناوين الأخبار من جديد على الرغم من أن تقييماتنا تظهر في الأساس أنه لا تخمة في المعروض في النصف الثاني من العام.

"تشير تقديراتنا للنفط الخام إلى تراجع كبير (في المخزون) في الربع الثالث من العام بعد فترة طويلة من النمو المستمر."

وسجل النفط هبوطا حادا أمس الأربعاء بعد نشر بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أظهرت زيادة مخزونات الخام 1.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس من أغسطس آب.

وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انخفاض المخزونات مليون برميل.

وزاد إنتاج العالم من النفط الخام كثيرا عن مستوى الاستهلاك على مدى العامين الماضيين مما أدى إلى زيادة المخزونات في الوقت الذي تراجع فيه الطلب على الخام بفعل تباطؤ النمو الاقتصادي.

وتلقى إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) دعما من منتجين مثل السعودية والعراق وإيران. وقالت السعودية إنها ضخت مستويات قياسية مرتفعة من الخام بلغت 10.67 ملايين برميل يوميا في يوليو تموز.