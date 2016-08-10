مساعدات غذائية من المعارضة لأحياء حلب الشرقية

استمرار الغارات على عدة مواقع بإدلب ودير الزور وحلب

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الأربعاء بأن فصائل المعارضة تمكنت من إدخال سيارات تحمل مواد غذائية من جنوب غرب حلب إلى أحياء حلب الشرقية.

وقال المرصد في بيان إن ذلك جاء عبر الممر الذي تمكنت فصائل المعارضة من فتحه قبل نحو أربعة أيام وربط كلية التسليح في جنوب غرب مدينة حلب بحي العامرية مروراً بمنطقة الراموسة، والذي قطع طريق الراموسة المنفذ الوحيد لمناطق سيطرة قوات النظام في السابق إلى المناطق السورية الأخرى.

وأشار المرصد إلى أن الفصائل تمكنت من رفع ساتر ترابي في طرفي الممر وتأمين عدم استهداف المساعدات الغذائية من قبل القوات النظامية.

ميدانيا قتل أكثر من عشرين شخصا -بينهم نساء وأطفال- وأصيب العشرات بجروح خطيرة جراء قصف من طائرات روسية استهدف السوق الرئيسية بمدينة إدلب وأحياء سكنية في معرة النعمان ومعرة مصرين.

كما أسفر القصف عن دمار كبير في المحال التجارية والأبنية والممتلكات، وشمل القصف معظم بلدات وقرى ريف إدلب.

كما قتل سبعة أشخاص آخرين في قصف روسي على سوق في قرية حطلة بريف دير الزور.

وشنت طائرات روسية وسورية اليوم الأربعاء غارات مكثفة على عدة أحياء تسيطر عليها المعارضة المسلحة في مدينة حلب، مما أسفر عن سقوط جرحى ودمار في المباني السكنية، ويأتي ذلك بعد صدّ المعارضة هجمات للنظام على محاور عدة في المدينة.

وأغارت الطائرات الحربية الأربعاء على مناطق في دوار بعيدين ومنطقتي الجندول والشقيف وحي بعيدين ومناطق أخرى شمال حلب، كما تعرضت مناطق في بلدة حريتان بريف حلب الشمالي لقصف.

وطال القصف في وقت سابق منطقة الراموسة والشيخ سعيد جنوب حلب والراشدين ومشروع "1070 شقة سكنية" غرب حلب، والجندول وبستان الباشا شمال المدينة.

وكان مقاتلو المعارضة السورية المسلحة قد تصدوا لمحاولات تقدم لقوات النظام السوري على أكثر من جبهة في محيط حلب، وأوقعوا قتلى في صفوفها، وانسحبت قوات النظام والمليشيات الموالية له من مناطق حاولت التمركز فيها بقرية صغيرة جنوب المدينة.