فوز اليد والطائرة المصرية في ثاني جولات الأولمبياد

مباراة كرة اليد بين مصر والسويد

حقق المنتخب المصري لكرتي اليد والطائرة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، الفوز الأول في ثاني جولات دورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليًا في ريو دي جانيرو البرازيلية.

ففي الكرة الطائرة، فازت مصر على كوبا في الجولة الثانية للمجموعة الثانية للبطولة بثلاثة أشواط دون رد، بواقع 25-22 و25-15 و25-22. وبهذا الفوز حصد المنتخب المصري أول ثلاث نقاط له ليحتل المركز الرابع، بينما تذيلت كوبا المجموعة بلا رصيد من النقاط.

ويتصدر المجموعة الأرجنتين برصيد 6 نقاط، ثم بولندا برصيد 5 نقاط، ثم روسيا برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن مصر، ثم إيران برصيد نقطة واحدة، وأخيرا كوبا بلا رصيد من النقاط.

ووفقًا للوائح الاتحاد الدولي للكرة الطائرة، يحصل الفريق الفائز بثلاثة أشواط نظيفة، أو بثلاثة أشواط لشوط، على 3 نقاط، ولا يحصل الفريق الخاسر على أي نقطة، بينما يحصل الفريق الفائز بثلاثة أشواط لشوطين، على نقطتين، مقابل نقطة للفريق الخاسر.

وفي منافسات كرة اليد، تغلب المنتخب المصري على نظيره السويدي في الجولة الثانية للمجموعة 26-25 للمجموعة الثانية.

وبذلك، حقق المنتخب المصري أول نقطتين له ليحتل بها المركز الثالث، بينما لا يمتلك المنتخب السويدي في رصيده أي نقطة.

وجاء ترتيب المجموعة على النحو التالي: ألمانيا في الصدارة برصيد 4 نقاط، بفارق الأهداف عن سلوفينيا، ثم مصر برصيد نقطتين بفارق الأهداف عن البرازيل، ثم السويد بلا رصيد من النقاط بفارق الأهداف عن بولندا.

ووفقًا للوائح الاتحاد الدولي لكرة اليد، يحصل الفريق الفائز على نقطتين، بينما لا يحصل الخاسر على أي نقطة.

وانطلقت في 5 أغسطس/ آب الجاري، فعاليات النسخة الـ 31 للألعاب الأولمبية بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، بمشاركة أكثر من 11 ألف رياضي ورياضية من 206 دول، يتنافسون في 28 منافسة، للحصول على ألفين و488 ميدالية، وتختتم البطولة في الحادي والعشرين من الشهر الجاري.