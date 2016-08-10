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شرطي يقتل سيدة سبعينية أثناء تدريب في فلوريدا

10/8/2016

شرطي يقتل سيدة سبعينية أُثناء تدريب في فلوريدا

قالت الشرطة في ولاية فلوريدا الأمريكية اليوم الأربعاء إن سيدة (73 عاما) كانت تشارك في تدريبات للشرطة قتلت بعد تعرضها لإطلاق نار عدة مرات من جانب أحد عناصر الشرطة. 

وكانت ماري نولتون تشارك في تدريبات تحت عنوان "أطلق النار- لا تطلق النار" في مقر الشرطة في بونتا جوردا بولاية فلوريدا مساء أمس الثلاثاء في إطار ما يعرف باسم أكاديمية المواطنين.

وكانت أمينة المكتبة المتقاعدة تلعب دور شرطية، في حين كان ضابط حقيقي يؤدي دور معتدي وأطلق عليها النار من مسدس به رصاص حقيقي.

وقال توم لويس قائد شرطة بونتا جوردا في مؤتمر صحفي "ما يمكنني أن أقوله لكم هو أننا لم نكن على علم بأن هناك أي ذخيرة حية، كنا نعتقد أن هناك رصاصات غير نشطة متاحة للضابط".

وتابع أن الضابط الذي تم منحه إجازة إدارية لحين انتهاء التحقيقات "يشعر بحزن عميق".

يذكر أن فعاليات الأكاديمية تستهدف تعريف المواطنين بكيفية عمل رجال الشرطة.

 

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