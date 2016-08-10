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شاهد: مياه باللون الأخضر في حوض سباحة بالأولمبياد !

10/8/2016
شهدت أولمبياد ريو  دي جانيرو واقعة غريبة ومحرجة في الوقت ذاته حيث غلب اللون الأخضر، بدلاً من الأزرق، على مياه حوض السباحة المخصص لمنافسات الغطس في دورة الألعاب الأولمبية بريو دي جانيرو "ريو 2016" لأسباب مجهولة.

وقال المنظمون إنه يتم التحقيق في شأن الواقعة في الوقت الراهن مؤكدين أن الحوض آمن ولا يمثل خطورة على اللاعبين.

وتغير لون المياه، التي كانت تكتسي بالزرقة أمس الأول الاثنين، وظهر واضحاً الثلاثاء الاختلاف بين اللونين بشكل أكبر داخل الحوض، الذي استضاف في وقت سابق منافسات كرة الماء.

ويجهل منظمو أولمبياد "ريو 2016" حقيقة ما حدث للمياه، فيما رجح لاعبون أن الأمر برمته قد يعود إلى وجود طحالب.

وفي بيان لها، أوضحت اللجنة المنظمة أنه سوف يتم إجراء اختبارات للمياه في حوض الغطس بمركز ماريا لينك للسباحة، كما أشارت إلى إنه ليس هناك أي خطورة على صحة الرياضيين. وأضاف البيان "نحن نحقق في الأسباب، التي أدت إلى هذا، ولكن يسعدنا أن نؤكد أن المنافسات تمت بنجاح".

 
 
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