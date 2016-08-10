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شاهد: "مسرح العرائس" ببيروت .. ليس للصغار فقط

10/8/2016

  تجتذب عروض مسرح الدمى في لبنان هذا الصيف الصغار والكبار على حد سواء حيث تتوافد أعداد كبيرة من المشاهدين على مسرح دوار الشمس في بيروت لمشاهده عروضه الأسبوعية.

ويقوم مسرح الدمى اللبناني -خيال- الذي أسسه كريم كروب بتقديم عرض من عروض مسرح العرائس بعد ظهر كل خميس على مدار شهري يوليو/ تموز وأغسطس/ آب.

وتحكي المسرحية "بيتك يا ستي" التي تستمر 50 دقيقة قصة فتاة تدعى سلمى وصديقيها أمين وسلوم الذين تسلقوا الجدار ليكتشفوا أن وراء منزل الجدة أرضا فيها الكثير من الفواكه والخضروات الطازجة والهواء النقي والطعام الصحي.

ويتواصل العرض ليوضح كيف سيتمكن الثلاثة من العودة إلى عالمهم الخاص وما إذا كانوا سينجحون في ذلك.

وبدا الأطفال الحاضرون سعداء مستمتعين بالمسرحية.

وتُستخدم في مسرحية "بيتك يا ستي" الدمى وأسلوب المحاكاة بالفيديو ومسرح التمثيل ومسرح الظل.

ولدى مسرح الدمى اللبناني بالفعل 17 مسرحية وتتم إضافة عروض جديدة بشكل منتظم.

وسوف يستمر الموسم الصيفي لمسرح الدمى حتى 25 أغسطس آب في مسرح دوار الشمس.

وقام مسرح الدمى اللبناني-خيال- بجولات في أنحاء لبنان وعرض مسرحيات في أكثر من 300 قرية، كما قدم عروضا في مهرجانات دولية.

 

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