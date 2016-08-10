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شاهد: لحظة إحراز لاعب كويتي أول ذهبية عربية بالأولمبياد

10/8/2016

حصد الكويتي فهيد الديحاني ذهبية منافسات رماية أطباق الحفرة المزدوجة للرجال في أولمبياد ريو دي جانيرو الأربعاء لكن تحت العلم الأولمبي.

ولا تشارك الكويت في دورة ريو لإيقافها بقرار من اللجنة الأولمبية الدولية بسبب الجدل الذي ثار بين الطرفين بشأن قانون جديد للرياضة تقول اللجنة الاولمبية إنه سيضعف استقلالية الهيئات الرياضية في البلاد.

وهذه المشاركة السادسة للديحاني (49 عاما) صاحب الميدالية الوحيدة في تاريخ مشاركات الكويت في الألعاب الاولمبية عندما نال برونزية نفس المسابقة في سيدني 2000.

وتفوق الديحاني على الرامي الإيطالي ماركو اينوشنتي بإحرازه 26 نقطة من 30 متاحة مقابل 24 لمنافسه الإيطالي.

وذهبت الميدالية البرونزية إلى البريطاني ستيفن سكوت الذي تفوق على مواطنه تيم كانيل في مباراة تحديد المركز الثالث.

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