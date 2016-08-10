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شاهد: لاعب يخوض مباراة في "أولمبياد ريو" ومعه "الجوال"

10/8/2016

كثير من المواقف المثيرة التي شهدتها ولا تزال أولمبياد ريو 2016 ، كان منها ما حدث مع لاعب المبارزة الفرنسي "إنزو يفورت" الذي سقط منه هاتفه الجوال  أثناء مباراته ضد نظيره الألماني" بيتر جوبيتش" في أولمبياد ريو، لتثير هذه الواقعة ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وسقط الهاتف الجوال من اللاعب حينما كان يحاول تفادي الضربات بالسيف خلال المباراة ثم بادرا لالتقاطه من على الأرض وهو المشهد الذي التقطته عدسات المصورين وتداوله النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقات أغلبها ساخرة، وانتهت المباراة بخسارة المبارز الفرنسي.

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