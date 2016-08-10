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شاهد: فأر يتجول بين الخضار في متجر بكاليفورنيا

10/8/2016

حصد مقطع مصور لفأر يتجول بين الخضروات في أحد المتاجر الأمريكية نحو مليون مشاهدة على فيسبوك حين قام متسوق ويدعى أليغاندرو ريفيرا بتصوير الواقعة ونشرها على موقع التواصل الاجتماعي الأشهر.

وبثت قناة KTLA5 الأمريكية الفيديو الذي وقعت أحداثه في متجر كوفينا بولاية كاليفورنيا، وأجبر المسؤولين بوزارة الصحة التابعة لمقاطعة لوس أنغليس على فتح تحقيق فوري في الواقعة.

ويظهر الفيديو الفأر وهو يتجول في قسم الخضار ويتنقل فوق المنتجات، وفور انتشار الواقعة أصدرت إدارة السوبر ماركت بياناً عن اتخاذها اجراءات تصحيحية فورية كان من بينها إزالة كل الخضروات التي كانت موجودة حتى إلقاء القبض على الفأر، واستبدال الزبائن لبضاعتهم التي اشتروها.

ووفقاً لمفتشي وزارة الصحة فإنهم لم يجدوا أية دلائل تشير إلى إهمال أو تكرار الأمر من قبل، واعتبروا أنه مجرد حادث معزول.

 

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