شاهد: طائرة بدون طيار يمكنها التحليق إلى مالا نهاية

تمكن مهندسون من جامعة ساوثهامبتون البريطانية من تطوير طائرة بدون طيار يمكنها التحليق بلا نهاية.

ويرى المطورون أن الطائرة الجديدة يمكن أن تقدم حلولا أكثر فاعلية في الرصد الجوي، والمراقبة وخيارات أخرى يطلبها السوق.

وجرت علمية التطوير بالتعاون بين فريق من جامعة ساوثهامبتون وشركة أمن تريد أن تبنى منصة مراقبة منخفضة التكلفة لعملياتها التأمينية سواء المدنية أو العسكرية.

وفكرة إبقاء الطائرة تحلق إلى ما لا نهاية يكون من خلال ربط الطائرة بدون طيار بمحطة أرضية للوقود عن طريق حبل الطاقة.

حيث يمد حبل الطاقة الطائرة بدون طيار بالوقود اللازم للطيران، في حين أن الطائرة بدون طيار لديها خزان يكفي لإبقائها تحلق لمدة 22 ساعة، وكلما انخفض الوقود، تم مدها بغيره من خلال حبل الطاقة؛ وهكذا تبقى الطائرة تحلق إلى ما لا نهاية.

ويبحث الفريقان من جامعة ساوثهامبتون وشركة الكاردينال للخدمات الأمنية تسويق المنتج الجديد، من خلال انتاج كميات قليلة من التكنولوجيا الجديدة خلال العام الحالي.