شاهد: ريال مدريد يتوج بكأس السوبر الأوربية على حساب إشبيلية

توج ريال مدريد بكأس السوبر الأوربية لكرة القدم بعد تغلبه 3-2 على منافسه إشبيلية عقب اللجوء لوقت إضافي.

وكان ريال بطل دوري الأبطال في طريقه للخسارة عندما تأخر 1-2 أمام بطل الدوري الأوربي قبل أن يسجل مدافعه وقائده سيرغيو راموس هدفا من ضربة رأس في الوقت المحتسب بدل الضائع لتمتد المباراة لشوطين إضافيين.

وصمد إشبيلية رغم طرد مدافعه تيموثي كولودزيتشاك في بداية الوقت الإضافي؛ لكن الظهير داني كارباخال سجل هدف الفوز لفريق المدرب زين الدين زيدان قبل الاحتكام لركلات الترجيح.

وسجل كل من ماركو اسونسيو وسيرغيو راموس وداني كارباخال لريال مدريد فيما سجل فرانكو فاسكيز والأوكراني يفغيني كونوبليانكا هدفي إشبيلية.

وغاب كل من كريستيانو رونالدو وغاريث بيل عن صفوف الريال الذي حصد بهذا الفوز أول ألقاب الموسم الجديد.