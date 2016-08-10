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شاهد: حرائق تلتهم 7500 فدان بولاية كاليفورنيا الأمريكية

10/8/2016

اتسع نطاق حريق غابات يستعر في الجبال وسفوح التلال شرقي لوس أنجليس بأكثر من 50 % خلال الليلة الماضية مما أجبر السلطات على إصدار أوامر بإغلاق مدارس في ثلاث مناطق تعليمية بسبب الدخان الكثيف والظروف الخطيرة. 

ويكافح أكثر من 900 رجل إطفاء الحريق الخارج عن السيطرة، والذي أطلق عليه "بايلوت فاير"، حيث دمر 7500 فدان من الغابات في منطقة سان برناردينو ماونتنز منذ اندلاعه ظهر الأحد. 

وقالت منطقة سيلفر فالي يونيفايد سكول المشرفة على تسع مدارس في ماهوف ديزرت في بيان على موقعها الالكتروني "نرى أن الأفضل أن يبقي الطلاب والموظفون في منازلهم." 

وقالت إدارة الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا إنه صدرت أوامر إخلاء لنحو 500 منزل كما أغلقت العديد من الطرق وصدرت تحذيرات من الدخان في منطقة ماهوف ديزرت.

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