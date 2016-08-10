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شاهد: باندا عملاقة تلد توأمين في جنوب غرب الصين

10/8/2016

ولدت أنثى باندا توأمين في مركز أبحاث بإقليم سيتشوان في جنوب غرب الصين يوم الثلاثاء. 

ووضعت الباندا الأم وتسمى تشنغقونغ التوأمين في ساعة مبكرة صباح أمس الثلاثاء في مركز بحوث تشنغدو المتخصص في تكاثر الباندا العملاقة. 

وعرض تلفزيون الصين المركزي لقطات للتوأمين الوليدين وهما يتحركان داخل حاضنة بعد ولادتهما مباشرة، وقال إنهما بصحة جيدة. 

وقل عدد الباندا العملاقة، وهو من الأنواع المهددة بشكل كبير بسبب تجاوزات بشرية في أماكن عيشها بالمرتفعات حيث تتغذى على الخيزران. 

لكن تعدادا للصندوق العالمي للحياة البرية المعني بالحفاظ على البيئة أُجري في عام 2014 وجد أن 1864 باندا عملاقة تعيش في البرية، وهو ما يقترب من مثلي عددها في أواخر سبعينيات القرن الماضي. 

وأعلنت حديقة حيوان فيينا يوم الاثنين ميلاد حيوان باندا عملاق في عملية ولادة طبيعية في حدث نادر قالت إنه فريد في أوربا.

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