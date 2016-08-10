البث الحي
منوعات

شاهد: الأمطار الغزيرة تغرق الشوارع والمنازل في صنعاء

10/8/2016

 تحولت شوارع صنعاء إلى مجار مائية نتيجة لهطل أمطار غزيرة على مدار أسبوعين ألحقت أضرارا بالمحال التجارية وأغرقت المنازل وتسببت في فوضى في العاصمة اليمنية التي تعاني بالفعل من الزحام والفقر.

ويقول اليمنيون إن مليشيات الحوثيين المسيطرة على صنعاء لم تفعل شيئا يذكر للحد من تأثيرات السيول على الناس.

ووسط المياه الغزيرة يمكن رؤية المواطنين وهم يدفعون سياراتهم التي تعطلت في الشوارع فيما يحاول رجال شرطة المرور توجيه آخرين بعيدا عن المناطق الخطرة.

ويواجه اليمن -أفقر دولة في العالم العربي- أزمة إنسانية حادة بعد عقود من الحكم الاستبدادي والحكومات الفاسدة والمؤسسات الفاشلة.

وفاقمت الأمطار الغزيرة والفيضانات الوضع السيء أصلا.

وفي أحد أفقر أحياء صنعاء تسببت الفيضانات في انهيارات أرضية أدت إلى انفتاح هوة في وسط الحي اجتذبت الأطفال الذين سبحوا في المياه الملوثة بعد أن هدأت حدة هطول الأمطار.

وقال السكان إنه لا وجود للمساعدات الحكومية.

وهناك حوالي 14 مليون شخص ليس لديهم ما يكفيهم من الطعام و21 مليونا في حاجة للمساعدات الإنسانية.

ولا تظهر أي بوادر على انحسار الصراع فيما انهارت محادثات سلام تدعمها الأمم المتحدة في مطلع الأسبوع وقالت القوات الموالية لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المعترف بها دوليا إنها بدأت هجوما لاستعادة صنعاء.

 

المزيد من منوعات

أموال متناثرة وأسلحة متفجرة في عملية سطو كبرى على بنك(فيديو)

(الجزيرة)

إرغام رجل على السير عاريا بسبب فيديو على فيسبوك

التحقيق كشف أن الرجل كان يبثّ بانتظام تسجيلات مباشرة على فيسبوك (رويترز)

مصر: قتلى في انهيار عقار سكني في الإسكندرية(فيديو)

انهيار عقار سكني في منطقة محرم بك بالإسكندرية (منصات التواصل)

لأول مرة عالميا.. لحوم دجاج صناعية للبيع في سنغافورة

لحم دجاج مصنع في المعمل (رويترز)
الأكثر قراءة

أكثر من ألف باحث صيني غادروا أمريكا.. لماذا؟

مساعد وزير العدل الأمريكي لشؤون الأمن القومي جون ديميرس (رويترز)

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

تقرير: إيران هددت بن زايد شخصيا باستهداف الإمارات بعد اغتيال عالمها النووي

ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد