شاهد: الأمطار الغزيرة تغرق الشوارع والمنازل في صنعاء

تحولت شوارع صنعاء إلى مجار مائية نتيجة لهطل أمطار غزيرة على مدار أسبوعين ألحقت أضرارا بالمحال التجارية وأغرقت المنازل وتسببت في فوضى في العاصمة اليمنية التي تعاني بالفعل من الزحام والفقر.

ويقول اليمنيون إن مليشيات الحوثيين المسيطرة على صنعاء لم تفعل شيئا يذكر للحد من تأثيرات السيول على الناس.

ووسط المياه الغزيرة يمكن رؤية المواطنين وهم يدفعون سياراتهم التي تعطلت في الشوارع فيما يحاول رجال شرطة المرور توجيه آخرين بعيدا عن المناطق الخطرة.

ويواجه اليمن -أفقر دولة في العالم العربي- أزمة إنسانية حادة بعد عقود من الحكم الاستبدادي والحكومات الفاسدة والمؤسسات الفاشلة.

وفاقمت الأمطار الغزيرة والفيضانات الوضع السيء أصلا.

وفي أحد أفقر أحياء صنعاء تسببت الفيضانات في انهيارات أرضية أدت إلى انفتاح هوة في وسط الحي اجتذبت الأطفال الذين سبحوا في المياه الملوثة بعد أن هدأت حدة هطول الأمطار.

وقال السكان إنه لا وجود للمساعدات الحكومية.

وهناك حوالي 14 مليون شخص ليس لديهم ما يكفيهم من الطعام و21 مليونا في حاجة للمساعدات الإنسانية.

ولا تظهر أي بوادر على انحسار الصراع فيما انهارت محادثات سلام تدعمها الأمم المتحدة في مطلع الأسبوع وقالت القوات الموالية لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المعترف بها دوليا إنها بدأت هجوما لاستعادة صنعاء.