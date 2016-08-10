شاهد: أمريكي يرصد سطوع جسم غريب بسماء سانت لويس!

أثناء راحته وبينما كان يدخن سيجاراً ويتأمل السماء ليلاً، رصد عامل نظافة جسماً مضيئاً وغامضاً فوق سماء حديقة إلينوي بمدينة سانت لويس في ولاية ميزوري الأمريكية.

وبحسب قناة FOX2 News الأمريكية، فإن تشيس رودز كان في وقت راحته حينما رأى ضوءًا وامضاً يتحرك في السماء فوق بوابة تشبه القوس، فقام بسرعة بتصوير المشهد الذي ليس له تفسير أو إجابة، وأثار حيرة الجميع لشدة سطوعه.

وتفاعل مع الفيديو عشرات الآلاف من رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بينما أفادت قاعدة سلاح الجو "سكوت" القريبة من المكان بأنها لم تلحظ أي شيء خارج عن المألوف برغم الضوء الساطع الموثق من خلال كاميرات المراقبة.