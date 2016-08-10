رويترز: ضابط بالجيش التركي يطلب اللجوء في أمريكا

اجتماع سابق لمجلس الشورى العسكري برئاسة رئيس الوزراء

قال مسؤولون أمريكيون لوكالة رويترز إن ضابطا بالجيش التركي يقوم بمهمة لحلف شمال الأطلسي(ناتو) في الولايات المتحدة طلب اللجوء لأمريكا بعدما استدعته الحكومة التركية في أعقاب محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة الشهر الماضي.

ومحاولة اللجوء هي أول محاولة لجوء معروفة لضابط في الجيش التركي بالولايات المتحدة في الوقت الذي تقوم فيه تركيا بتطهير الجيش بعد أن سيطر جنود مارقون على طائرات مقاتلة وطائرات هليكوبتر ودبابات في محاولة انقلاب للإطاحة بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ويحتمل أن تزيد محاولة اللجوء توتر العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا.

وتطالب أنقرة واشنطن بالفعل بتسليم رجل الدين التركي المقيم في الولايات المتحدة فتح غولن, والذي تتهمه تركيا بالمسؤولية عن الانقلاب الفاشل.