الرئاسة التركية: "نبحث عن خيارات أخرى" بشأن التعاون الدفاعي

قال المتحدث باسم الرئيس التركي اليوم الأربعاء إن من الطبيعي أن تبحث تركيا "خيارات أخرى" بشأن التعاون الدفاعي بعدما لم تتلق الدعم المتوقع من أصدقائها الغربيين وشركائها في حلف شمال الأطلسي عقب الانقلاب الفاشل في الشهر الماضي.

وأوضح المتحدث إبراهيم كالين لمجموعة من الصحفيين في أنقرة إن بلاده ما زالت تتوقع خطوات إيجابية من الاتحاد الأوروبي بشأن حرية السفر دون تأشيرة لكن من المستبعد حدوث أي تغيير في توجهها بشأن الإرهاب.

وأضاف أنه من الخطأ أن يصف الإعلام الغربي الإجراءات التركية عقب محاولة الانقلاب بأنها "تطهير" وإن بلاده تتخذ خطوات طبيعية لضمان عدم تكرار الانقلاب مجددا.

وحول لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظيره الروسي فلاديمير بوتين أكد كالن أنه ركز على القضية السورية وتناول ضرورة وقف الاشتباكات، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى حلب، وتحقيق مرحلة الانتقال السياسي، والحفاظ على وحدة التراب السوري، مبيناً أن الجانبين توافقا على الأخذ بعين الاعتبار للموقف التركي تجاه تنظيمي "ب ي د" و "ي ب ك" جناح منظمة "بي كا كا" التي تعتبرهما تركيا منظمتين إرهابيتين.

وأشار كالن أن هناك اختلافا في الآراء بين الجانبين حول مصير رئيس النظام السوري بشار الأسد، وفي كيفية تحقيق عملية الانتقال السياسي، وإيقاف الاشتباكات، وحماية وحدة الأراضي السورية، مؤكداً أن وفدي البلدين سيبحثان تلك المسائل بالتفصيل.