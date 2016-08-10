البث الحي
منوعات

الخارجية الألمانية: ترامب خطر على العالم

10/8/2016

وزير الخارجية الألماني – فرانك فالتر شتاينماير

قالت متحدثة باسم وزير الخارجية الألمانية فرانك فالتر شتاينماير اليوم الأربعاء إن عدة تصريحات مثيرة للجدل أدلي بها دونالد ترامب مرشح الحزب الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأمريكية تبين فيها ثمة ما يثير قلق العالم في حالة انتخابه رئيسا.

وأثار ترامب رجل الأعمال الملياردير جدلا بتصريحاته النارية بشأن النساء وبناء جدار بطول الحدود الأمريكية المكسيكية وفرض حظر مؤقت على دخول المسلمين للبلاد.

وعلى عكس المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل التي قالت إنها لن تعلق على الانتخابات الأمريكية صرحت المتحدثة باسم شتاينماير سوسن شبلي أن الوزير لا يتبنى موقفا محايدا في هذا الصدد لأنه يرى ضرورة توجيه أنظار العالم للمخاطر التي يشكلها ترامب.

وتابعت "بالطبع هو ليس محايدا في هذا الصدد لأنه يعتقد أنه إذا تابعت ما يقوله ترامب فلابد أن يساورك القلق مما سيكون عليه العالم .. إذا أصبح رئيسا بالفعل."

ومن ناحيتها قالت متحدثة باسم ميركل إن المستشارة لا تريد التدخل في الحملة الانتخابية في الولايات المتحدة.

 

المزيد من منوعات

أموال متناثرة وأسلحة متفجرة في عملية سطو كبرى على بنك(فيديو)

(الجزيرة)

إرغام رجل على السير عاريا بسبب فيديو على فيسبوك

التحقيق كشف أن الرجل كان يبثّ بانتظام تسجيلات مباشرة على فيسبوك (رويترز)

مصر: قتلى في انهيار عقار سكني في الإسكندرية(فيديو)

انهيار عقار سكني في منطقة محرم بك بالإسكندرية (منصات التواصل)

لأول مرة عالميا.. لحوم دجاج صناعية للبيع في سنغافورة

لحم دجاج مصنع في المعمل (رويترز)
الأكثر قراءة

أكثر من ألف باحث صيني غادروا أمريكا.. لماذا؟

مساعد وزير العدل الأمريكي لشؤون الأمن القومي جون ديميرس (رويترز)

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

تقرير: إيران هددت بن زايد شخصيا باستهداف الإمارات بعد اغتيال عالمها النووي

ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد