الخارجية الألمانية: ترامب خطر على العالم

وزير الخارجية الألماني – فرانك فالتر شتاينماير

قالت متحدثة باسم وزير الخارجية الألمانية فرانك فالتر شتاينماير اليوم الأربعاء إن عدة تصريحات مثيرة للجدل أدلي بها دونالد ترامب مرشح الحزب الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأمريكية تبين فيها ثمة ما يثير قلق العالم في حالة انتخابه رئيسا.

وأثار ترامب رجل الأعمال الملياردير جدلا بتصريحاته النارية بشأن النساء وبناء جدار بطول الحدود الأمريكية المكسيكية وفرض حظر مؤقت على دخول المسلمين للبلاد.

وعلى عكس المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل التي قالت إنها لن تعلق على الانتخابات الأمريكية صرحت المتحدثة باسم شتاينماير سوسن شبلي أن الوزير لا يتبنى موقفا محايدا في هذا الصدد لأنه يرى ضرورة توجيه أنظار العالم للمخاطر التي يشكلها ترامب.

وتابعت "بالطبع هو ليس محايدا في هذا الصدد لأنه يعتقد أنه إذا تابعت ما يقوله ترامب فلابد أن يساورك القلق مما سيكون عليه العالم .. إذا أصبح رئيسا بالفعل."

ومن ناحيتها قالت متحدثة باسم ميركل إن المستشارة لا تريد التدخل في الحملة الانتخابية في الولايات المتحدة.