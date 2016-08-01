وزير مصري: 210 آلاف مصري يصابون بالسكتات الدماغية كل عام

وزير التعليم العالي المصري أشرف الشيحي

قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري، أشرف الشيحي، إن السكتات الدماغية "أصبحت أزمة قومية خطيرة"؛ إذ تصيب 210 آلاف مصري كل عام.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي، الأحد، خلال افتتاح مركز لعلاج السكتات الدماغية مجانا بكلية الطب في جامعة القاهرة.

الشيحي أضاف: "أصبحت أزمة قومية خطيرة؛ إذ تصيب 210 ألف مصري كل عام، يتركز 50 ألف منها بالقاهرة، وتتسبب فى وفاة عدد كبير من المصريين، فيما يعاني الناجون من كابوس الإعاقة مدى العمر".

وأوضح أن "السكتات الدماغية من أمراض الطوارئ الأكثر خطورة؛ تتسبب فى الوفاة أو الإعاقة للمريض، وكانت مستشفيات القصر العيني بالعاصمة، تواجه عجزًا بالوحدات المخصصة لعلاج السكتات الدماغية، سوى وحدة صغيرة بالعلاج الاقتصادي المدفوع الأجر".

وتابع الشيحي: "وهذا ما دفعنا إلى وضع استراتيجية لإنشاء هذا المركز على أحدث المعايير العالمية لتقديم خدمة طبية بالمجان".

ونوه الوزير إلى أنه بناءً على أحدث الإحصائيات العالمية، يعاني 16 مليون شخص حول العالم، من السكتات الدماغية، وستزيد هذه النسبة لتصل إلى 20 مليون إصابة بحلول عام 2020.

ووفقاً للدراسات العلمية، فإنه تموت مليون و900 ألف خلية داخل المخ كل دقيقة بعد حدوث السكتة، بمعدل 35 ألف خلية مخية كل ثانية، وينبغي أن يتلقى المريض العلاج السليم فى الوقت المناسب، لإذابة الجلطة سواء بالعقاقير أو القسطرة الطبية.