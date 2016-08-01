هجوم متبادل بين ترامب ووالد ضابط مسلم قتل في العراق

خزر خان وزوجته غزالة في المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي

أثارت تصريحات المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب الساخرة من كلمة ألقاها والد جندي أمريكي مسلم قتل في العراق انتقادات لاذعة.

وتحدث خزر خان يوم الخميس في المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي في فيلادلفيا، حيث قبلت هيلاري كلينتون بترشيح الحزب لها.

وتحدث خان، وبجواره زوجته، غزالة، في المؤتمر الذي بث على شاشات التلفاز حول ابنهما هماين خان، نقيب في الجيش الأمريكي قتل خلال دفاعه عن قاعدته من هجوم انتحاري بسيارة عام 2004 في بعقوبة، العراق.

وانتقد خان ( مهاجر باكستاني ومحام)، بيان ترامب خلال حملة الانتخابات الرئاسية والذي قال فيه إنه لا ينبغي أن يتم السماح للمسلمين بالعيش في الولايات المتحدة.

وقال خان، مخاطبا ترامب، "عليك الذهاب والتأمل في قبور الوطنيين الشجعان الذين ضحوا بحياتهم دفاعا عن الولايات المتحدة. سترى كل الأديان والأجناس والأعراق … أنت لم تضح بشيء ولم تخسر أحدا".

وخلال مقابلة مع شبكة (إيه.بي.سي نيوز) قال ترامب إن "المسؤولين عن كتابة خطب هيلاري" ربما يكونوا كتبوا خطاب خان.

وقال ترامب "أعتقد أنني قدمت الكثير من التضحيات. أنا أعمل بجد، ووفرت الآلاف من فرص العمل"، ووصف ترامب كيف ساهمت جهوده في مساعدة وتكريم المحاربين القدامى.

وأشار ترامب إلى أن غزالة خان "لم يكن لديها ما تقوله. فربما لم يسمح لها بقول شيء".

وفي مقال نشر يوم الاحد في صحيفة "واشنطن بوست"، كتبت غزالة عن ألمها الذي لا ينتهي بعد وفاة ابنها.

وكتبت غزالة أن "دونالد ترامب قال إنه لم يكن لدي ما أقوله، ولكن لدي شيء ما أريد قوله، إن ابني هماين خان، كان ضابطا (برتبة كابتن) في الجيش، وتوفي منذ 12 عاما في العراق. لقد كان يحب أمريكا، حيث انتقلنا عندما كان عمره عامين فقط".

وتابعت "دونالد ترامب قال ربما لم يسمح لي بالكلام، وهذا ليس صحيحا. لقد سألني زوجي إذا ما أردت أن أتكلم، لكنني قلت له إنني لا أستطع".

وكان والد الجندي الأمريكي المسلم قد قال إن دونالد ترامب "روحه سوداء" ولا يصلح لقيادة الولايات المتحدة.

دونالد ترامب

وتابع خان في مقابلة مع ايه بي سي "عار عليه! عار على عائلته! إنه لا يستحق حتى تعليقنا. إنه شخص غير محترم، ولا يعرف الاحترام، وقلبه أسود". وفي بيان في وقت متاخر من السبت أشاد ترامب بالكابتن خان ووصفه بأنه "بطل في بلادنا" مضيفا "يجب أن نكرم كل من قدموا التضحية القصوى للحفاظ على أمن بلادنا".

وأثار ترامب الكثير من الخلاف والغضب خلال حملته الانتخابية بسبب تصريحاته المعادية للمهاجرين والمسلمين والنساء.

وواجه انتقادات شديدة من قادة حزبه عندما دعا إلى حظر المسلمين من دخول الولايات المتحدة مؤقتا.

ولكن ورغم ذلك تمكن من استقطاب أتباع له من الرجال البيض من الطبقة العاملة، ويتساوى هو وكلينتون تقريبا في استطلاعات الرأي.

