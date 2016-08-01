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نمر يقتحم غرفة زوجين في فندق بالهند

1/8/2016

نمر يقتحم غرفة زوجين في فندق بالهند

اقتحم نمر غرفة نوم زوجين هنديين يقضيان عطلة في بلدة "ناينيتال" في شمال البلاد.

وقال "برامود تيواري" وهو أحد حراس الحياة البرية في "ناينيتال" إن الرجل وزوجته استيقظا في الساعات الأولى من صباح الأحد على صوت تحطم زجاج، واكتشفا وجود نمر يتجول في غرفتهما.

وقام النمر، الذي دخل الغرفة بعد كسر زجاج النافذة، بدخول الحمام بعد  لحظات.

وقال الزوج لصحيفة "هندوستان تايمز": "تغطيت أنا وزوجتي ببطانية عندما رأيت النمر يدخل إلى الحمام، وأسرعت لإغلاق الباب عليه واتصلت بإدارة  الفندق".

وتم إرسال فريق من إدارة الغابات للسيطرة على النمر، إلا أنه قفز إلى الخارج عبر جهاز التهوية في الحمام، وهرب إلى غابة مجاورة قبل وصول الفريق.

يذكر أن النمور وغيرها من الحيوانات البرية عادة ما تضل طريقها إلى شوارع المدن والبلدات في الهند، وفي بعض الأحيان تهاجم السكان.

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