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نائب رئيس وزراء تركيا: نهدف لمنع الجيش من الانقلاب مرة أخرى

1/8/2016

نعمان قورتولموش نائب رئيس الوزراء التركي

قال نعمان قورتولموش نائب رئيس الوزراء التركي اليوم الاثنين إن تركيا تهدف لمنع استخدام القوات المسلحة مرة أخرى في تنفيذ انقلاب بعد أن أعلنت الحكومة عن تغييرات شاملة في هيكل الجيش خلال مطلع الأسبوع.

وجاءت تصريحاته بعد أن عزلت تركيا 1400 آخرين من أفراد قواتها المسلحة وضمت وزراء في الحكومة إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة أمس الأحد في تحرك وضعه الرئيس رجب طيب بعد محاولة الانقلاب في 15 و 16 يوليو تموز.

وانتقد قورتولموش في كلمة أمام مؤتمر صحفي في أعقاب اجتماع الحكومة قرار ألمانيا منع إردوغان من إلقاء كلمة أمام تجمع مناهض للانقلاب في مدينة كولونيا عبر رابط فيديو أمس الأحد واصفا القرار بأنه ينم عن "معايير مزدوجة".

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