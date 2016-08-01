مخاوف تخمة الأسواق تهوى بأسعار النفط

سجلت أسعار النفط الاثنين انخفاضا بسبب استمرار المخاوف من حدوث تخمة في الإمدادات في الأسواق العالمية وضعف الطلب.

وانخفضت الأسعار إلى أدنى مستوياتها منذ ثلاثة أشهر الأسبوع الماضي بعد أن أظهرت البيانات الأمريكية زيادة غير متوقعة في المخزونات التجارية من النفط والبنزين، ما أضاف إلى المخاوف من حدوث تخمة في الإمدادات في السوق العالمية.

كما أثارت الأنباء عن تباطؤ الاقتصاد الأمريكي بوتيرة أكبر من المتوقع في الفترة من أبريل/ نيسان إلى يونيو/ حزيران تساؤلات حول الطلب في أكبر دولة مستهلكة للنفط في العالم.

وعند الساعة 12.00 بتوقيت غرينتش انخفض سعر نفط غرب تكساس الأمريكي تسليم شهر تشرين الأول/أكتوبر بمقدار 54 سنتا للبرميل إلى 41.06 دولارا، بينما انخفض سعر نفط برنت 62 سنتا للبرميل ليصل إلى 42.91 دولار.