فيديو/ حماس: 61 أسيرة تتعرضن للتعذيب في سجون الاحتلال

قالت مسؤولة الحركة النسائية في حماس، رجاء الحلبي، إن عدد الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال الإسرائيلي بلغ 61 أسيرة بينهن فتيات لا يتجاوز عمرهن 12 عاما.

وأضافت "الحلبي" في تصريحات خاصة لموقع الجزيرة مباشر – تذاع لاحقا في فقرة اسأل- أن الاحتلال يمارس أبشع الجرائم بحق الأسيرات من تعذيب نفسي وجسدي قائلة:" هذا العدو لا يرحم ويمارس أبشع ما يتخيله العقل تجاه الأسيرات".

وأوضحت "الحلبي" أن عدد الأسيرات بلغ منذ بداية الاحتلال وحتى الآن 15 ألف أسيرة، اعتقلتهم سلطات الاحتلال خلال أحداث متفرقة منها الانتفاضة الأولى عام 1987 حيث جرى اعتقال 3 آلاف من النساء وفى الانتفاضة الثانية تم اعتقال المئات.

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