فرنسا تغلق 20 مسجدا وتُرحل 80 إماما

مسجد بالعاصمة الفرنسية باريس

قال وزير الداخلية الفرنسي، برنار كازنوف، الاثنين، إن بلاده تعتزم تنفيذ برنامج للتدريب العام والعلماني للأئمة، بهدف مكافحة "التطرّف والراديكالية" مشيرا إلى إغلاق 20 مسجدا، وصدور قرارات بترحيل 80 إماما على خلفية اتهامات بـ"التحريض على الكراهية" وذلك منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وأضاف كازنوف، في تصريحات صحفية من "ساحة بوفو" بالعاصمة باريس، عقب لقائه ممثّلين عن "المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية" الممثّل الرسمي للفرنسيين في فرنسا، أن علماء دين رفيعي المستوى سيقومون بتدريب أئمة فرنسا على ما وصفه بـ"الإسلام الوسطي".

واعتبر الوزير الفرنسي أنه "لا مكان في فرنسا للمساجد الداعية إلى الكراهية" حسب وصفه.

وأشار، في هذا الصدد، إلى أن سلطات بلاده أغلقت نحو 20 مسجدا، وذلك منذ فرض حالة الطوارئ في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مضيفا أن عمليات الغلق هذه "ستكون متبوعة بأخرى".

كما نبه إلى صدور قرارات بترحيل 80 إماما "يحرّضون على الكراهية" حسب وصفه، وأن العشرات من طلبات الطرد الأخرى قيد الدراسة.