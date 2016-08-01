غرامة بسبب "الكلمات الصعبة" على الصحفيين في طاجيكستان

تعتزم جمهورية طاجيكستان السوفيتية السابقة فرض غرامات تصل إلى مئة دولار أمريكي على الصحفيين الذين يستخدمون كلمات يجهلها القراء العاديون، حسبما ذكرت وكالة أنباء ريا نوفوستي الاثنين.

وقال جافخار شريفزودا، رئيس لجنة المصطلحات بالدولة الواقعة في وسط أسيا، في مؤتمر صحفي: "هناك أمثلة لبعض الصحفيين الذين يستخدمون ما يصل إلى عشر كلمات لا يفهمها القراء أو المشاهدين أو المستمعين العاديين في أعمالهم في يوم واحد. وبذلك هم ينتهكون بشكل صارخ أعراف الكتابة الرسمية ".

وقال " هناك قواعد للكتابة ومتطلبات للغة الرسمية يجب الالتزام بها ".

وأفاد تقرير الوكالة بأن الصحفيين الأفراد يواجهون غرامات تتراوح ما بين 75 إلى مئة دولار، فيما تتراوح قيمة الغرامات التي سوف تفرض على المؤسسات ما بين 150 إلى مئتي دولار