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علماء: قارة أستراليا تتحرك بسرعة باتجاه الشمال

1/8/2016

قارة أستراليا

قال باحثون في مجال علوم الأرض إن قارة أستراليا التي تقع فوق الصفيحة التكتونية الأسرع على كوكب الأرض تتحرك شمالا بسرعة لدرجة أن إحداثيات الخريطة تغيرت بفارق يصل إلى 1.5 متر.

وقال دان جاكسا من مؤسسة (جيوساينس أستراليا) الحكومية "ترد تغريدات تتساءل: هل يعني هذا أن حمام السباحة الخاص بجيراني أصبح من ممتلكاتي الآن؟ من الواضح أن الإجابة هي لا".

وتابع "بل يعني أن إحداثيات هذا الحمام بالنسبة لباقي العالم تحركت بالفعل 1.5 متر".

وأضاف أن الصفيحة التكتونية القارية لأستراليا تتحرك شمالا بمعدل سبعة سنتيمترات سنويا وأن أنظمة رسم الخرائط لا تواكبها.

وتستند الخرائط وأنظمة الملاحة التي تعتمد عليها إلى الموقع الذي كانت أستراليا فيه عام 1994.

ويمكن للزلازل التي تقع بسبب تراكم الضغط بين الصفائح التكتونية تغيير بناء الكتل الأرضية وسطح البحر وتستطيع تحريك القارات في لحظات.

وقال جاكسا وزملاؤه العلماء إنهم يعكفون حاليا على التحقق من موقع أستراليا على سطح الأرض. وسوف تنشر النتائج التي يتوصلون إليها العام المقبل.

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