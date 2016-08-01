شاهد: زيارة واحدة لهذه الحديقة قد تجعلك من الأثرياء

إذا كنت تحلم بالثراء السريع ربما عليك فقط زيارة هذه الحديقة لتعثر على قطع من الماس.

إنها حديقة "كراتر أوف دياموندز ستيت بارك" الواقعة بالقرب من مورفريسبورو في جنوب غرب ولاية أركنساس بالولايات المتحدة التي تعد ثامن أكبر محمية ماس في العالم.

في مدخل الحديقة ستجد لافتة: " مرحبا بك في ثامن أكبر محمية ماس في العالم ".

وعثر زوار الحديقة على أكثر من 30 ألف قطعة ماس منذ العام 1972، وقبل أن يتم تحويلها إلى حديقة كانت مخصصة للإنتاج التجاري.

وتبلغ مساحة الحديقة أربعة كيلومترات مربعة تقريبا وهو يقع فوق فوهة بركان سابق ويقال إنه منجم الماس الوحيد في العالم الذي يسمح للزوار بالتنقيب فيه عن هذا الحجر الثمين وبأن يأخذوا معهم ما يعثرون عليه. وللحصول على هذه الفرصة يجب أن يدفعوا رسوم دخول تبلغ ثمانية دولارات.

وليس من النادر العثور على الماس. فالعام الماضي تم العثور على ما مجموعه 465 قطعة من الماس الأبيض والبني والأصفر. وفي هذا العام حتى الآن جرى العثور على ما يزيد على 300 قطعة ماس، لكن أغلب الأحجار ضئيلة الحجم.

وأكبر ماسة عثر عليها على الإطلاق في الولايات المتحدة كانت في هذه الحديقة. كان ذلك في العام 1924 وهي قطعة ماس يبلغ وزنها 40.23 قيراطا وجرى إطلاق اسم "العم سام" عليها. وفي العام 1975 عثر رجل من تكساس على قطعة من الماس يبلغ وزنها 16.37 قيراطا وتسمى " أماريلو ستار لايت". وكانت هذه أكبر قطعة ماس يتم العثور عليها منذ فتح الحديقة أمام الزوار.