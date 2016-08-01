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ساني في انجلترا للتفاوض للانضمام لسيتي

1/8/2016

ساني لاعب شالكة الألماني

أكد نادي شالكه الذي ينافس في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم أن لاعبه "ليروي ساني" سافر إلى انجلترا قبل انتقاله المحتمل لمانشستر سيتي الانجليزي.

وسجل اللاعب البالغ من العمر 20 عاما – والذي لن يسافر مع شالكه لمعسكره التدريبي في النمسا – ثمانية أهداف وأرسل ست تمريرات حاسمة مع الفريق الألماني الموسم الماضي مع إنهاء النادي في المركز الخامس في جدول الترتيب.

وذكر شالكه على تويتر اليوم الاثنين "يوجد ليروي ساني حاليا في مانشستر ولن يسافر مع شالكه للمعسكر التدريبي."

وطلب اللاعب الشاب بالرحيل عن شالكه حسبما أكد مدير النادي الشهر الماضي وذكرت تقارير إعلامية بريطانية أن قيمة الصفقة ستبلغ نحو 30 مليون جنيه إسترليني (39.53 مليون دولار).

وكان ساني جزءا من تشكيلة ألمانيا بقيادة المدرب يواكيم لوف في بطولة أوربا وشارك كبديل قبل النهاية أمام فرنسا في المباراة التي فازت بها الأخيرة 2-صفر في الدور قبل النهائي.

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