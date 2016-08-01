رعب في طوكيو بسبب إنذار خاطئ بزلزال مدمر

دمار ألحقه زلزال سابق باليابان/ أرشيفية

أصيب سكان العاصمة اليابانية " طوكيو" الاثنين، بحالة ذعر على خلفية إنذار خاطئ بحدوث زلزال مدمر، في المنطقة بقوة 9.1 درجة على مقياس ريختر.

وأصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، إنذارًا خاطئًا بحدوث زلزال، في مركز العاصمة، بقوة 9.1 درجة على مقياس ريختر، حوالي الساعة 17:00 مساءً بالتوقيت المحلي، ما تسبب بإغلاق مؤقت لبعض خدمات القطارات في المدينة.

ونقلت وكالة الأناضول عن مسؤول لدى وكالة الأرصاد الجوية :"قمنا في غضون ثوان، بإلغاء الإنذار، الذي أثار فيما بعد جدلًا واسعًا على موقع التواصل الاجتماعي تويتر".

وأضاف "نقوم حاليًا بالتحقق من سبب صدور الإنذار الخاطئ، فيما يسود الاعتقاد أن البرق ضرب جهاز تتبع الزلازل، وتسبب بذلك".

وفي أبريل/ نيسان الماضي، ضرب زلزال قوي، جنوب غربي اليابان، ما أسفر عن مقتل 49 شخصًا على الأقل.

وتشهد اليابان حوالي 20 % من الزلازل القوية في العالم، كونها إحدى أكثر المناطق النشطة زلزاليًا.