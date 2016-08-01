خطأ مطبعي يحبط أكبر عملية سرقة في التاريخ

القراصنة كانوا يخططون لسرقة مليار دولار أمريكي

ذكرت صحيفة لوفيغارو الفرنسية أن خطأ مطبعياً واحداً أحبط ما كان سيمثــّل عملية سطو هي الأكبر في التاريخ.

وتشير الصحيفة إلى أن ذلك حدث في فبراير شباط الماضي عندما خطط قراصنة أنترنت في بنغلاديش لعملية سطو إلكتروني على البنك المركزي لبلادهم بهدف سرقة مليار دولار، لكن حرفاً واحداً في اسم الشخص في بيانات التحويل جعلهم يستولون فقط على أقل من عُشر المبلغ الأصلي.

ووقع الخطأ عندما تلاعب القراصنة بالبيانات ضمن عملية إلكترونية محبوكة، لكنها انتهت بخطأ في حرف واحد أوقف عملية السطو عند مبلغ واحد وثمانين مليون دولار فقط.