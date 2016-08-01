حقائق وأرقام عن مسابقة كرة القدم الأولمبية على مدار تاريخها:

-المنتخب المجري هو الأكثر نجاحا في مسابقة كرة القدم الأولمبية على مستوى الرجال حيث أحرز الميدالية الذهبية للمسابقة في ثلاث دورات أولمبية (1952 و1964 و1968) والميدالية الفضية في 1972 والبرونزية في1960 .

-أحرزت أربعة منتخبات الميدالية الذهبية لمسابقة كرة القدم الأولمبية في دورتين مختلفتين وهي منتخبات بريطانيا (1908 و1912) وأوروغواي (1924 و1928) والاتحاد السوفيتي (1956 و1988) والأرجنتين (2004 و2008) .

-اشتهرت منتخبات البرازيل والدنمارك ويوغسلافيا بأنها عاشقة المركز الثاني في مسابقة كرة القدم الأولمبية حيث حصد كل منها الميدالية الفضية في ثلاث دورات مختلفة فيما كانت الميدالية البرونزية من نصيب كل من المنتخبين الهولندي والسوفيتي في ثلاث دورات مختلفة.

-في 1912 ، اعتلت منتخبات بريطانيا والدنمارك وهولندا الدرجات الثلاث على منصة التتويج بميداليات مسابقة كرة القدم الأولمبية بنفس الترتيب الذي كانت عليه نفس المنتخبات في أولمبياد 1908.

-سيطرت المنتخبات الأوربية على لقب مسابقة كرة القدم الأولمبية على عكس ما هو عليه الحال في بطولات كأس العالم لكرة القدم والتي اقتسمت فيه السيطرة مع منتخبات أمريكا الجنوبية. وأحرزت المنتخبات الأوربية الميدالية الذهبية للمسابقة في 16 من 23 دورة في هذه المسابقة حتى الآن.

-كان منتخبا أوروغواي (في 1924 و1928) والأرجنتين (2004 و2008) هما فقط اللذين أحرزا الميدالية الذهبية لمسابقة كرة القدم الأولمبية من بين منتخبات أمريكا الجنوبية.

-منذ فوز منتخب أوروغواي بذهبيته الثانية في مسابقة كرة القدم الأولمبية عام 1928 ، لم يتأهل الفريق للدورات الأولمبية حتى جاء أولمبياد لندن 2012 ليشهد عودته للظهور الأولمبي بعد غياب 84 عاما.

-باءت محاولات المنتخب البرازيلي بالفشل في 12 مشاركة سابقة بالدورات الأولمبية ليظل سجل الفريق خاليا من الميداليات الذهبية الأولمبية وإن أحرز الميدالية الفضية للمسابقة في 1984 و1988 و2012 والبرونزية في 1996 و2008 .

-حالف الحظ أصحاب الأرض في ثلاث مرات فقط خلال تاريخ مسابقة كرة القدم الأولمبية فكانت الميدالية الذهبية من نصيب بريطانيا في 1908 وبلجيكا في 1920 وإسبانيا في 1992 .

-المنتخب التشيكوسلوفاكي هو الوحيد الذي جرى تجريده من نتائجه على مدار تاريخ مسابقة كرة القدم الأولمبية وذلك لانسحاب الفريق بعد 39 دقيقة من بداية مباراته أمام المنتخب البلجيكي احتجاجا على ما رآه انحيازا تحكيميا في المباراة خلال أولمبياد 1920 . وكان من الضروري إقامة مباراة فاصلة لتحديد صاحب الميدالية الفضية، وانتزع المنتخب الأسباني الميدالية الفضية بالفوز على هولندا 3 / 1.

-المباراة الوحيدة التي أعيدت في تاريخ مسابقات كرة القدم الأولمبية كانت في أولمبياد 1928 وذلك بعد التعادل 1 / 1 بين أوروغواي والأرجنتين رغم التمديد لوقت إضافي. وأعيدت المباراة بعدها بثلاثة أيام وفاز منتخب أوروغواي 2 / 1.

-المباراة النهائية الأولى والوحيدة التي حسمت بركلات الترجيح في تاريخ مسابقة كرة القدم الأولمبية كانت في أولمبياد سيدني 2000 عندما تغلب المنتخب الكاميروني على نظيره الإسباني 5 / 3 بعد التعادل 2 / 2 في المباراة رغم تمديدها لوقت إضافي.

-في أولمبياد أثينا 2004 ، أصبح المنتخب الأرجنتيني أول فريق يتوج بالميدالية الذهبية للمسابقة دون أن تستقبل شباكه أي هدف على مدار مبارياته في البطولة.

-شهدت مباراة تحديد المركز الثالث في أولمبياد 1968 بمكسيكو سيتي على استاد "أزتيكا" الشهير بين منتخبي المكسيك واليابان رقما قياسيا للحضور الجماهيري بلغ 105 آلاف مشجع. ويليه الحضور الجماهيري للمباراة النهائية للمسابقة في أولمبياد سيدني 2000 حيث بلغ 104 آلاف.

-حقق أولمبياد لندن 2012 رقما قياسيا جديدا في الحضور الجماهيري لمباريات مسابقة كرة القدم الأولمبية حيث بلغ إجمالي الحضور الجماهيري في مباريات المسابقة لفئتي الرجال والسيدات مليونين و186 ألف و120 مشجع منهم مليون و525 ألف و134 مشجع في مسابقة الرجال.

-المنتخب الإيطالي هو الأكثر مشاركة في مسابقة كرة القدم الأولمبية برصيد 15 دورة أولمبية كما أنه صاحب الرصيد الأكبر من المباريات (61 مباراة) ، وفاز الفريق في 32 منها وخسر 23 وتعادل في ست مباريات وأحرز 125 هدفا ليكون الأعلى تهديفا في تاريخ المسابقة.

-سجل الدنماركي نيلز ميديلبو أول هدف في تاريخ مسابقة كرة القدم الأولمبية وكان في مرمى فرنسا في 19 تشرين أول/أكتوبر بأولمبياد 1908 .

-أول هاتريك (ثلاثة أهداف للاعب واحد في نفس المباراة) في تاريخ مسابقة كرة القدم الأولمبية كان في 19 تشرين أول/أكتوبر 1908 وكان للدنماركي فيلهيلم فوفهاجن حيث أحرز أربعة أهداف (سوبر هاتريك) ليقود منتخب بلاده للفوز 9 / صفر على نظيره الفرنسي.

-سجل الدنماركي فيلهيلم فولفهاغن أربعة أهداف أخرى (سوبر هاتريك) في المباراة الثانية لفريقه بأولمبياد 1908 وأصبح أول لاعب يسجل هاتريك في مباراتين متتاليتين بمسابقة كرة القدم الأولمبية.

-في 1928 ، أحرز الأرجنتيني دومينغو تاراسكوني ثلاثة أهداف (هاتريك) في ثلاث مباريات متتالية ليصبح اللاعب الوحيد حتى الآن الذي يحقق هذا الإنجاز في تاريخ مسابقة كرة القدم الأولمبية.

-يقتسم الدنماركي سوفوس نيلسن والألماني جوتفريد فوكس الرقم القياسي لعدد الأهداف التي يسجلها أي لاعب في مباراة واحدة بمسابقة كرة القدم الأولمبية وذلك برصيد عشرة أهداف لكل منهما. وسجل نيلسن أهدافه ليقود فريقه للفوز 17 / 1 على فرنسا في22 تشرين أول/أكتوبر 1908 فيما أحرز

فوكس أهدافه ليقود فريقه إلى الفوز على روسيا 16 / صفر في أول يوليو/ تموز 1912.

-كان أكبر هامش فوز في تاريخ مسابقة كرة القدم الأولمبية عندما فازت الدنمارك 17 / 1 على فرنسا في 22 أكتوبر/ تشرين أول 1908 وعندما فازت ألمانيا على روسيا 16 / صفر في أول يوليو / تموز 1912 كما أنهما المباراتان اللتان شهدتا أكبر عدد من الأهداف في تاريخ المسابقة.

-يقتسم الدنماركي سوفوس نيلسن والمجري أنتال دوناي الرقم القياسي لعدد الأهداف التي يسجلها أي لاعب في تاريخ مسابقة كرة القدم الأولمبية وذلك برصيد 13 هدفا لكل منهما.

-لم يسبق لأي مهاجم أن جمع بين لقبي هداف الأولمبياد وهداف كأس العالم لكرة القدم.

-في 21 أغسطس/ آب 2004 ، سجل الأرجنتيني كارلوس تيفيز آخر هاتريك شهدته مسابقات كرة القدم الأولمبية حتى الآن ليقود منتخب بلاده إلى الفوز 4 / صفر على نظيره الكوستاريكي في أولمبياد أثينا.

-أربعة لاعبين فقط نجح كل منهم في تسجيل هدف واحد على الأقل في خمس مباريات متتالية بمسابقة كرة القدم الأولمبية وهم السوفيتي إيغور دوبروفولسكي في 1988 والألماني أوتمار هيتزفيلد في 1972 واليوغسلافي ميلان غاليتش في 1960 والإيطالي أدولفو بالونشيري في 1928 . وكان دوبروفولسكي وغاليتش هما الوحيدين اللذين توجا هذه الأهداف في النهاية بالميدالية الذهبية مع منتخبي بلديهما.

-نجح 13 لاعبا في هز الشباك في الدقيقة الأولى من مباريات فرقهم على مدار تاريخ مسابقة كرة القدم الأولمبية. وكان الأرجنتيني دومينغو تاراسكوني أول من حقق هذا عندما هز شباك بلجيكا في الدقيقة الأولى من مباراتهما بأولمبياد 1928 فيما كان المكسيكي أوريبي بيرالتا هو الأسرع من بين هؤلاء اللاعبين ال13 وكان هذا بهدفه المبكر للغاية في المباراة النهائية لأولمبياد لندن 2012 والتي قاد فيها فريقه للفوز على المنتخب البرازيلي في استاد ويمبلي العريق. وما بين هذا وذاك ، كان اللاعبون ال11 الآخرين.

-ما زال الغاني صامويل أوسي كوفور هو أصغر لاعب يفوز مع منتخب بلاده بإحدى ميداليات مسابقة كرة القدم الأولمبية حيث أحرز الميدالية البرونزية في أولمبياد 1992 قبل أن يكمل السادسة عشرة من عمره. ولم يكن حارس المرمى الكاميروني كارلوس كاميني أكبر منه كثيرا عندما فاز مع منتخب بلاده بذهبية المسابقة في أولمبياد سيدني 2000 عندما كان عمره16 عاما وسبعة شهور.

-ما زال السويدي إيريك نيلسن أكبر لاعب سنا يفوز مع منتخب بلاده بإحدى ميداليات مسابقة كرة القدم الأولمبية حيث أحرز الميدالية البرونزية في أولمبياد 1952 عندما كان قريبا من السادسة والثلاثين من عمره.

-المنتخبان البرازيلي والألماني هما الوحيدان اللذين توجا بلقب كأس العالم ولم يحرزا ذهبية كرة القدم الأولمبية.

-يتصدر المجري ديشو نوفاك قائمة أكثر لاعبي كرة القدم نجاحا في الدورات الأولمبية حيث فاز مع منتخب بلاده بالميدالية الذهبية في 1964 و1968 والبرونزية في 1960 وكان مواطنه أنتال دوناي في طريقه لمعادلة هذا الإنجاز حيث أحرز ذهبية 1968 وفضية 1972 ولكنه حرم من ذهبية 1964 طبقا للقواعد التي كانت مطبقة آنذاك والتي تحرم اللاعبين الاحتياطيين من الحصول على ميداليات.

