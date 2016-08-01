جندي واحد من المشاركين في اقتحام فندق أردوغان لم يُعتقل

استمرار اعتقال المشاركين في اقتحام فندق أردوغان ليلة الانقلاب الفاشل

قبضت قوات الأمن التركية، اليوم الإثنين، على عسكريين شاركا في اقتحام الفندق الذي كان يقيم فيه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بمدينة مرمريس في ولاية موغلا، غربي تركيا، ليلة محاولة الانقلاب، التي شهدتها البلاد منتصف الشهر الماضي.

وقالت وكالة الأناضول أن مواطنين في قرية "شيرين كوي" ببلدة "أولا" التابعة لولاية موغلا، أبلغوا مساء أمس الأحد السلطات المعنية برؤيتهم عددا من الجنود، وعلى إثرها أرسلت السلطات فرق من الوحدات الخاصة في الدرك إلى المنطقة المذكورة، وقبضت على 9 من الانقلابيين في عملية أمنية، وواصلت بحثها عن جنديين آخرين.

وفي صباح اليوم، تمكنت القوات التركية من القبض على اثنين آخرين من الجنود، الذين اقتحموا الفندق في إطار العملية، التي أطلقتها مساء أمس الأحد، بالمنطقة ذاتها، ونقلتهم إلى مخفر "جاتيبالي"؛ ليصل عدد المقبوض عليهم خلال العملية إلى 11 جنديا.

ومساء 15 يوليو/تموز الماضي، هاجم 37 من الانقلابيين فندقا يقيم فيه أردوغان في مرمريس، ومن ثم فروا إلى منطقة غابات.

وتمكنت القوات التركية حتى اليوم من القبض على 36 شخصا منهم، فيما لا تزال تبحث عن الانقلابي الأخير.

وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، منتصف يوليو/تموز الماضي، محاولة الانقلاب.