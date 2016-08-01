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المعارضة تعلن سيطرتها على مناطق بحلب ودمشق تنفي

1/8/2016

عناصر من مقاتلي المعارضة بحلب/ أرشيفية

أعلنت فصائل المعارضة السورية، سيطرتها على عدد من النقاط بريف حلب الغربي، شمالي سوريا؛ وذلك بعد ساعات قليلة من إطلاق معركة واسعة لفك الحصار التي فرضته قوات النظام عن المدينة منذ مطلع الشهر الجاري.

وقالت مصادر بفصائل المعارضة إن جيش الفتح ( فصائل إسلامية معارضة) وفصائل من الجيش الحر، سيطرت على كتلة أبنية الحكمة وهي أحد أهم نقاط تمركز الميليشيات الشيعية في ريف حلب الغربي، إلى جانب سيطرتها على عدد من التلال وكتيبة الصواريخ التابعة للنظام، وقرية العامرية في ذات المنطقة.

وأضافت المصادر أن هدف القوات المهاجمة الوصول إلى أحياء حلب الشرقية الخاضعة لسيطرة المعارضة وفك الحصار عنها، وبالتالي محاصرة قوات النظام في الجزء الخاضع لسيطرتها من المدينة.

في المقابل نفت دمشق سيطرة المعارضة على مناطق خاضعة للقوات الحكومية بحلب لكنها أكدت تعرضها لهجوم من المعارضة.

في السياق ذاته، قتل 15 مدنياً وجرح عشرات الآخرين في قصف بالبراميل المتفجرة نفذته مروحية تابعة للنظام السوري، واستهدفت أحياء الأنصاري والمشهد والسكري والهلك في حلب.

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