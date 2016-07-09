وصول أول قافلة سياح روسية إلى تركيا منذ نوفمبر

وصلت ولاية أنطاليا التركية، أول قافلة من السياح الروس، اليوم السبت، بعد أزمة المقاتلة الروسية التي أسقطتها تركيا في نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي لاختراق مجالها الجوي (تركيا) عند الحدود مع سوريا.

وقد حطت طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الروسية اليوم في مطار أنطاليا، وعلى متنها 189 سائحًا روسيًا، حيث استقبلت إدارة المطار القافلة بالورود.

ونظّمت إدارة المطار، حفل استقبال للسياح الروس في قسم الجوازات، لتنتقل القافلة فيما بعد إلى المناطق السياحية التي جاءوا لزيارتها في الولاية.

وفي حديث للصحفيين، قال نائب والي أنطاليا محمد ياووز، "القافلة الروسية لم تأتِ ضمن إطار رحلات الطائرات المستأجرة غير المنتظمة (شارتر)، وإنما جاءت كرحلة سياحية سُمح بتنظيمها في وقت سابق".

وأضاف ياووز: "رحلات الشارتر هي عبارة عن طائرات تستأجرها شركات السياحة، والطائرة التي وصلت إلى أنطاليا اليوم تابعة لشركة طيران"، مبينًا أن السلطات الروسية "لم تمنح بعد الإذن لتنظيم رحلات الشارتر".

جدير بالذكر أن بوادر تطبيع العلاقات التركية الروسية، بدأت عقب إرسال الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، رسالة إلى نظيره الروسي "فلاديمير بوتين"، نهاية يونيو/ حزيران الماضي، أعرب فيها عن حزنه حيال إسقاط الطائرة الروسية، وتعاطفه مع أسرة الطيار القتيل.

وسبق لمقاتلتين تركيتين من طراز "إف – 16″، أن أسقطتا مقاتلة روسية من طراز "سوخوي – 24″، في نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي، لدى انتهاك الأخيرة المجال الجوي التركي عند الحدود مع سوريا بولاية هطاي (جنوبًا).

وعلى خلفية حادث إسقاط الطائرة، شهدت العلاقات بين أنقرة وموسكو توترًا، حيث أعلنت رئاسة هيئة الأركان الروسية، قطع علاقاتها العسكرية مع أنقرة، إلى جانب فرض موسكو قيودًا على البضائع التركية المصدّرة إلى روسيا، وحظراً على تنظيم الرحلات السياحية والطائرات المستأجرة المتجهة إلى تركيا.