موسكو ترد بالمثل وتطرد دبلوماسيين أمريكيين

بوتين وأباما في لقاء سابق/ أرشيفية

طردت موسكو موظفين اثنين في السفارة ألأمريكية لدى روسيا ردا على طرد دبلوماسيين روس من واشنطن.

وأكد سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، لوسائل الإعلام اليوم السبت، أن وزارة الخارجية الأمريكية طردت موظفيْن في السفارة الروسية لدى الولايات المتحدة، ردا على الاعتداء على دبلوماسي أمريكي في موسكو.

وأضاف ريابكوف، في تصريحات بثتها وكالة (سبوتنيك) الروسية اليوم ، أن "الخطوة غير الودية" من قبل واشنطن أعقبها طرد موظفين في السفارة الأمريكية لدى روسيا من موسكو.

وتقول روسيا إن الدبلوماسي الأمريكي يعمل في الحقيقة كموظف في وكالة الاستخبارات المركزية وكان ينفذ مهاما مخابراتية تحت شعار العمل الدبلوماسي وقال نائب وزير الخارجية الروسي إن "هذا الشخص لم يتعرض في السادس من حزيران/يونيو الماضي إلى أي اعتداء، بل هو اعتدى على شرطي يحرس السفارة الأمريكية".

وأضاف أنه تم طرده بالإضافة إلى موظف آخر في وكالة الاستخبارات المركزية، من موسكو ردا على طرد دبلوماسيين روس من الولايات المتحدة.