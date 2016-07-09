مقتل شرطي مصري في إطلاق نار بسيناء

عناصر أمنية في سيناء لمواجهة المسلحين/ أرشيفية

قالت وزارة الداخلية المصرية إن شرطيا قتل اليوم السبت عندما أطلق مجهولون النار عليه في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء حيث تنشط جماعات مسلحة.

وذكرت الوزارة في بيان أن شرطيا برتبة رقيب قتل إثر قيام مجهولين بإطلاق الأعيرة النارية تجاهه حال تواجده بدائرة قسم ثاني العريش وهي كبرى مدن المحافظة.

وقال شهود إن المسلحين أطلقوا الرصاص على الشرطي من داخل سيارة خاصة كانوا يستقلونها. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم على الفور.

وقتل المئات من رجال الجيش والشرطة في هجمات نفذها مسلحون خلال الأعوام الماضية في سيناء.