مفاجأة.. قاتل عناصر الشرطة الأمريكية جندي سابق في الجيش

ميكا جونسون – المتهم بقتل عناصر الشرطة في دالاس

قالت وسائل إعلام أمريكية إن مطلق النار الرئيسي في الهجوم الذي أسفر عن مقتل خمسة من عناصر الشرطة في دالاس، كان عنصر احتياط في القوات البرية الأمريكية، وإنه عمل خصوصا في أفغانستان.

وقالت سينتيا سميث المتحدثة باسم الجيش الأمريكي إن ميكا جونسون عمل في أفغانستان بين نوفمبر/تشرين الثاني 2013 ويوليو/تموز 2014، لافتة إلى أنه كان جنديا متخصصا في أعمال البناء والنجارة.

وقال البيت الأبيض إن المحققين خلصوا إلى عدم وجود أي علاقة للرجل بأي منظمة إرهابية.

وقال جوش إيرنست، المتحدث باسم البيت الأبيض للصحفيين في العاصمة البولندية وارسو، حيث يحضر الرئيس باراك أوباما قمة حلف شمال الأطلسي، "ما أعلمه هو أن المحققين استبعدوا بشكل علني الآن احتمال أن يكون الشخص الذي نفذ هذا العمل المروع على أي علاقة بمنظمات إرهابية سواء داخل الولايات المتحدة أو في أي مكان من العالم"، وأضاف "لا أعتقد أن هناك أي نوع من التآمر الإرهابي."

وأكد المتحدث عدم وجود خطط فورية لتغيير ترتيبات سفر أوباما والعودة إلى الولايات المتحدة، موضحا "سنتابع (الأحداث) عن كثب، وإذا حصل شيء يستدعي تغيير الترتيبات سنعلن ذلك".