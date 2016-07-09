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مستوطنون يدعون لاقتحام الأقصى الأحد

9/7/2016

مستوطنون يدعون لاقتحام الأقصى (الأحد)

دعت منظمات "الهيكل" المزعوم، أنصارها إلى المشاركة في اقتحامات المسجد الأقصى المبارك اعتبارا من غد الأحد، بعد إغلاقه أمامهم لأكثر من عشرة أيام في أواخر شهر رمضان وعيد الفطر.

وذكرت مصادر فلسطينية أن جماعات الهيكل المزعوم تبنت طلبا تقدمت به عائلة المستوطنة اليهودية "هليل يافي" التي قتلت في مستوطنة "كريات أربع" بالخليل مؤخرا، إلى رئيس حكومة الاحتلال لاقتحام المسجد الأقصى المبارك صباح غد الأحد، لإقامة طقوس تأبينية فيه للمستوطنة وللحاخام "ميخائيل مارك" الذي قتل قبل أيام قرب الخليل أيضا.

وأشارت إلى أن عائلة المستوطنة "يافي" تقدمت بطلب لشرطة الاحتلال باقتحامات واسعة للأقصى يوم غد بمشاركة 250 شخصا من المدعوين لإقامة حفل تأبيني لها وللحاخام مارك برحاب الأقصى، إلا أن شرطة الاحتلال أكدت أنها ستوافق على ذلك في حال الحصول على موافقة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وبحسب هذه المصادر، استغل ائتلاف منظمات الهيكل المزعوم هذه الطلبات لنشر دعوات مكثفة في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي لحث أنصار الائتلاف على المشاركة في هذه الاقتحامات بعد إغلاق الأقصى أمامهم لنحو عشرة أيام في أواخر رمضان وعيد الفطر.

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(الجزيرة)
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