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فيديو: نقل رفات 127 من ضحايا مجزرة "سربرنيتسا"

9/7/2016

وصلت العاصمة البوسنوية "سراييفو" شاحنة قادمة من مدينة "فيسوكو" تُقل على متنها "رفات "127 شخصًا من ضحايا مجزرة "سربرنيتسا" التي ارتكبتها القوات الصربية بحق ‏المسلمين إبان حرب البوسنة 1995.

وانطلقت الشاحنة في وقت سابق السبت من مقبرة "فيسوكو" بمراسم توديع شارك فيها ذوو الضحايا الذين ستُدفن رفاتهم بمقبرة "بوتوكاري" بسراييفو في 11 من يوليو/ تموز الحالي.

وقالت "زيبا أليج" إنها فقدت العديد من أقربائها في مجزرة "سربرنيتسا" وعلى رأسهم والدها وشقيقها الصغير، مشيرة أن الألم والحزن لا يفارق عائلات الضحايا إطلاقًا.

واستقبل حشد من أهالي سراييفو، الشاحنة والموكب المرافق لها، أمام مبنى رئاسة الجمهورية، وسط أجواء عاطفية، بحضور رئيس الاتحاد الإسلامي في البوسنة والهرسك "حسين كوازوفيتش" ورئيس بعثة منظمة الأمن والتعاون في ‏أوربا إلى البوسنة والهرسك "جوناثان مور" والسفير التركي إلى سراييفو "جهاد أرغيناي".

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