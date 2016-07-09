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"شاومينج" يتعهد بتغيير نتائج الثانوية العامة في مصر

9/7/2016

أعلنت صفحة "شاومينج بيغشش ثانوية عامة"، المسؤولة عن تسريب امتحانات الثانوية العامة في مصر، أنها تعتزم تعديل نتائج الامتحانات بحسب الطلب بمقابل مادي من الطلاب.

وفي تحد جديد للسلطات المصرية قالت الصفحة إنها ستقوم بتعديل درجات الطلاب من الكنترول. ودعت الصفحة الطلاب الراغبين في زيادة درجاتهم إلى التواصل معها، موضحة أن زيادة الدرجات ستكون بمقابل مادي، مؤكدة أن هناك حدا أقصى لرفع الدرجات.

الصفحة بالغت في تحديها بإعلان أنها تنوي "توسيع نشاطها" ليشمل الجامعات المصرية. وقالت إنها ستبدأ بتسريب امتحانات الجامعات الحكومية الموجودة في العاصمة ومحيطها، وهي جامعات القاهرة وعين شمس وحلوان، إضافة إلى الجامعات الخاصة.

فضيحة تسريبات امتحانات الثانوية العامة، بحسب مراقبين، صارت أبرز مظاهر الفساد والتسيب الذي طال أغلب أركان الدولة المصرية.

الكاتب الصحفي والمفكر البارز فهمي هويدي اعتبر فضيحة التسريبات تمثل مشكلة خطيرة على الأمن القومى لمصر، محذرا من أن "الذين ينجحون بالغش الآن هم الذين سيحكمون الوطن بعد عشر سنوات أو أقل".

ولفت هويدي في عموده اليومي بصحيفة "الشروق" المصرية الجمعة 8 يوليو/تموز إلى أن الفضيحة تمثل أحد جوانب التدهور الحاد الذي أصاب التعليم في مصر.

وقال في مقاله الذي حمل عنوان "الجزء الغاطس أخطر": "عندما نكتشف أن وزير التربية والتعليم يخطئ في اللغة العربية، وتصدمنا لغة رئيس البرلمان الذى كان أستاذا جامعيا مرموقا، كما تدهشنا ركاكة لغة كبار القضاة وهم يقرأون أحكامهم، فإن ذلك لابد أن يذهلنا وينبهنا إلى أنها ليست مشكلة لغة ولكنها أزمة نظام تعليمي آخذ في التدهور".

المصدر : الجزيرة مباشر
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