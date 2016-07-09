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شاهد: كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا من غواصة

9/7/2016

بث التلفزيون الكوري الشمالي لقطات لما قال إنه عملية إطلاق صاروخ باليستي من غواصة، بينما قالت كوريا الجنوبية إن العملية فشلت في مراحلها الأولى.

وأظهرت اللقطات عملية إطلاق الصاروخ في حضور زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون واحتفال الجنود والقادة العسكريين الكوريين الشماليين عقب إطلاق الصاروخ.

لكن رئيس هيئة أركان الجيش الكوري الجنوبي قال في بيان إن عملية إطلاق الصاروخ فشلت على الأرجح.

وجرت عملية إطلاق الصاروخ في المياه الواقعة شرق شبه الجزيرة الكورية.

ويأتي إطلاق الصاروخ بعد أيام من فرض عقوبات أمريكية جديدة تستهدف زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، بسبب ملف البلاد السيء في مجال حقوق الإنسان.

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