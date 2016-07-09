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شاهد: قريبا "الروبوت" يوصل الطلبات إلى منزلك

9/7/2016

تستعد شركة "ستارشيب" للمعدات التكنولوجية لوضع آخر ابتكاراتها في الخدمة، والمنتج الجديد هو روبوت على عجلات مهمته إيصال السلع المبيعة عن طريق الإنترنت إلى منازل مشتريها.

الاختراع هو باكورة تعاون بين صانعيه وأصحاب تطبيقات على الهواتف الذكية لشراء المأكولات، وسيبدأ الخدمة قريبا في لندن وبيرن وديسلدورف بحيث يكون وسيلة لإيصال طلبات الزبائن من الوجبات السريعة إلى منازلهم.

الروبوت المزود بست عجلات صمم ليسير على الأرصفة إلى جانب المارة بسرعة متوسطة، وهو يعمل بالبطارية ما يعني أنه ليس مصدرا للانبعاثات الضارة.

ويرى الروبوت طريقه بواسطة تسع كاميرات وقد جرى ربطه بواسطة تقنية "جي بي إس" بمركز تحكم يعمل فيه عدد من الموجهين القادرين على التدخل للسيطرة عليه في أي لحظة.

 

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(الجزيرة)
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