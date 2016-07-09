شاهد: فيل يخرب قرية هندية بعد وفاة أمه

واجه سكان قرية بولاية "تاميل نادو" الهندية أعمالاً تخريبية من فيل صغير نتيجة حزنه على أمه التي نفقت قبل أيام.

وأصيب الفيل بحالة من الهيجان كلما تفقّد أمه ولم يجدها في المكان الذي اعتاد اللهو فيه حولها، واجتاح عددا من الأماكن في القرية وأحدث تلفيات وأضرارا بها.

واستقدم مسؤولون في الولاية فيلاً مدرباً على التصدي للفيلة التي تفقد صوابها، بهدف إبعاد الفيل الصغير عن القرية خشية أن يصيب سكانها بأي أذى.

كان الفيل قد ظل بجوار جثة أمه لما يزيد على 24 ساعة بعد نفوقها في معركة مع حيوان آخر في ولاية تاميل نادو جنوب الهند نهاية الأسبوع الماضي.

وهرع فريق من خبراء الحياة البرية إلى القرية بعد أن بلغتهم أنباء تشبث الفيل البالغ عمره ثلاث سنوات بالبقاء إلى جوار جثة أمه.