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شاهد: ثيران هائجة تقتل وتصيب 3 في إسبانيا

9/7/2016

لقي شخص مصرعه وأصيب اثنان آخران، اليوم (السبت) في إسبانيا جراء نطحهم في حادثتين للركض أمام الثيران في مهرجان سان فيرمين الذي يقام سنويا.

وقال متحدث باسم الحكومة أن إسبانيا يبلغ من العمر 28 عاما قتل في مهرجان "سان فيرمين" بعد أن اخترق قرن الثور رئته وقلبه خلال مسابقة ركض في قرية "بيدريجوير" قرب مدينة "فالنسيا" جنوب شرقي البلاد.

وأصاب الثور الرجل أثناء محاولته مساعدة متسابق آخر مشارك في الحدث السنوي الذي شهد مقتل رجل العام الماضي أيضا.

وكانت بلدات إسبانية كثيرة قد أقامت مهرجانات للثيران، الصيف الحالي.

ويعد مهرجان "سان فيرمين" حيث تطارد الثيران المتسابقين المتشحين باللون الأحمر عبر شوارع مدينة "بامبلونا" على مدى تسعة أيام، الأكثر شعبية على المستوى الدولي.

ويجذب المهرجان آلاف المحتفلين وكثير منهم يأتون من دول بعيدة مثل الولايات المتحدة وأستراليا.

يذكر أن منظمات معنية بحقوق الحيوان تنتقد المهرجان وتطالب بإلغائه.

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