شاهد: تسريبات تثبت تورط الغرب في دعم حفتر ضد حكومة الوحدة

نشر موقع ميدل إيست آي الإخباري, تسجيلات صوتية مسربة, تكشف دعما غربيا للواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر, في عملياته بمدينة بنغازي شرقي ليبيا.

وتكشف التسجيلات محادثات الحركة الجوية بين طيارين ومراقبين جويين باللغتين العربية والإنجليزية, ويمكن سماع لكنات بريطانية وأمريكية وفرنسية وإيطالية.

وأضاف الموقع, أن هذه التسريبات, تضر الأطراف الدولية المعنية, لأن حفتر مناهض لحكومة الوحدة الوطنية في طرابلس المدعومة دوليا، ويقاتل جماعات شاركت في الحملة ضد تنظيم الدولة.

وقال كريم البر الصحفي في موقع "ميدل إيست آي" الإخباري الذي أجرى التحقيق إن للموقع مصدرا موثوقا داخل القاعدة الجوية التي يستخدمها حفتر , مشيرا إلى إمكانية نشر مزيد من التسجيلات.

واعتبر البر، خلال لقاء مع الجزيرة، أن التسجيلات تفضح مزاعم قوى دولية تعهدت علنا بدعم حكومة الوفاق، بينما هي تساند طرفا لا يعترف أصلا بتلك الحكومة التي تحظى بدعم الأمم المتحدة .

من جانبه، قال منصور الحصادي نائب رئيس لجنة مكافحة الإرهاب في المجلس الأعلى للدولة في ليبيا إن اللجنة ستطلب توضيحات من المجلس الأعلى بشأن التسريبات عن الدعم الغربي لما سماه بمشروع حفتر الانقلابي.

وأضاف الحصادي، في مقابلة مع الجزيرة، أن هذا الدعم سيحدث انقساما ومزيدا من الفوضى في ليبيا وقد يؤدي إلى انهيار العميلة السياسية في البلاد.